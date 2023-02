Latte artificiale. The Lancet mette all’indice le politiche di marketing dell’industria: “Informazioni scientifiche devianti e allattamento al seno stigmatizzato come ostacolo per le donne che lavorano”

“In che modo i comportamenti del bambino vengono fraintesi per minare l'allattamento al seno, i cui ampi benefici per la salute possono essere protetti da interventi multisettoriali sostenuti” e ancora “In che modo la formula del "playbook" del marketing prende di mira genitori, operatori sanitari e politici e mina la salute e i diritti dei bambini e delle madri” e infine “Come gli squilibri di potere e le strutture politiche ed economiche determinano le pratiche alimentari, i diritti delle donne e gli esiti di salute”.Sono i tre titoli di una serie di articoli pubblicati oggi su The Lancet che mettono all’indice le tattiche di marketing operate da anni dall’industria del latte artificiale.Secondo l’Oms, occorrono interventi urgenti delle autorità per smontare molte affermazioni fuorvianti di questi messaggi ma anche le interferenze sulle politiche di allattamento combattendo l’influenza dell’industria e le sue pressioni contro il sostegno all’allattamento al seno."Queste nuova ricerche mettono in luce il vasto potere economico e politico delle grandi aziende del latte artificiale, così come i gravi fallimenti delle politiche pubbliche che impediscono a milioni di donne di allattare i propri figli", ha affermato il professor, scienziato dell'OMS e autore di uno degli articoli pubblicati su The Lancet.Per Rollins, "sono necessarie azioni in diverse aree della società per sostenere meglio le madri ad allattare al seno per tutto il tempo che desiderano, insieme agli sforzi per affrontare una volta per tutte il marketing del latte artificiale basato sullo sfruttamento".L'allattamento al seno offre benefici immensi e insostituibili a neonati e bambini piccolo, sottolinea l’Oms. Aiuta i bambini a sopravvivere e svilupparsi al massimo delle loro potenzialità, fornendo enormi benefici nutrizionali, riducendo i rischi di infezione e abbassando i tassi di obesità e malattie croniche in età avanzata.Tuttavia, a livello globale, ricorda l’Oms, solo circa 1 neonato su 2 viene allattato al seno entro la prima ora di vita, mentre meno della metà dei bambini sotto i 6 mesi viene allattato esclusivamente al seno, secondo le raccomandazioni dell'OMS.Gli articoli del Lancet raccomandano un sostegno molto maggiore per l'allattamento al seno all'interno dei sistemi sanitari e di protezione sociale, compresa la garanzia di un congedo di maternità retribuito sufficiente.Attualmente circa 650 milioni di donne non dispongono di adeguate protezioni per la maternità e le dichiarazioni di marketing fuorvianti e pressioni strategiche da parte delle industrie lattiero-casearie e del latte artificiale si aggiungono ulteriormente alle sfide che i genitori devono affrontare, aumentando l'ansia per l'allattamento al seno e la cura dei bambini.Innescato dal rapporto investigativo The Baby Killer sulla commercializzazione del latte artificiale da parte di Nestlé nei paesi a basso e medio reddito negli anni '70, l'Assemblea mondiale della sanità ha sviluppato il Codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno nel 1981 al quale sono seguite diverse risoluzioni. Tuttavia, la commercializzazione intensiva di latte artificiale continua in gran parte senza sosta, con un fatturato di questi prodotti che si avvicina a 55 miliardi di dollari all'anno.Il primo articolo della serie Lancet documenta come le affermazioni di marketing fuorvianti sfruttino direttamente le ansie dei genitori riguardo ai normali comportamenti infantili, suggerendo che i latticini commerciali alleviano la pignoleria o il pianto, aiutano con le coliche o prolungano il sonno notturno. Gli autori sottolineano che, quando le madri sono adeguatamente sostenute, tali preoccupazioni dei genitori possono essere gestite con successo con l'allattamento al seno esclusivo."L'industria del latte artificiale utilizza la scarsa conoscenza scientifica per suggerire, con poche prove a sostegno, che i loro prodotti sono soluzioni alle comuni sfide per la salute e lo sviluppo dei bambini", afferma la professoressadell'Università del Witwatersrand, in Sudafrica . "Questa tecnica di marketing viola chiaramente il Codice del 1981, che afferma che le etichette non dovrebbero idealizzare l'uso della formula per vendere più prodotti", ha aggiunto.Gli articoli spiegano poi come il marketing del latte artificiale sfrutti la mancanza di sostegno all'allattamento al seno da parte dei governi e della società, abusando al contempo della politica di genere per vendere i suoi prodotti. Ciò include inquadrare nei messaggi promozionali la difesa dell'allattamento al seno come moralistica, presentando al contempo la formula del latte artificiale come una soluzione conveniente e adatta per le madri che lavorano.La serie di articoli richiama inoltre l'attenzione sul potere dell'industria del latte artificiale di influenzare le decisioni politiche nazionali e interferire con i processi normativi internazionali. In particolare, le industrie lattiero-casearie e del latte artificiale, sostengono gli autori, avrebbero creato una rete di associazioni di categoria irresponsabili e gruppi di facciata che esercitano pressioni contro le misure politiche per proteggere l'allattamento al seno o controllare la qualità del latte artificiale.Oltre a porre fine alle tattiche di marketing di sfruttamento e all'influenza dell'industria, per gli autori sono necessarie azioni più ampie nei luoghi di lavoro, nell'assistenza sanitaria, nei governi e nelle comunità per sostenere efficacemente le donne che vogliono allattare in modo che diventi una responsabilità sociale collettiva, piuttosto che affidare l'onere della scelta alle sole donne.In particolare, gli autori sottolineano la necessità di garantire alle donne adeguate tutele legislative della maternità, compreso un congedo di maternità retribuito che si allinei, come minimo, alla durata raccomandata dall'OMS di sei mesi per l'allattamento al seno esclusivo. Le tutele della maternità dovrebbero essere ulteriormente estese ai milioni di donne che lavorano in modo non strutturato che sono attualmente escluse da questi benefici.Oltre al congedo parentale, gli autori chiedono un riconoscimento formale del contributo del lavoro di cura non retribuito delle donne. A livello globale, si stima che le donne svolgano i tre quarti di tutto il lavoro di assistenza familiare non retribuito, più di tre volte quello degli uomini. Secondo alcuni, ciò contribuisce a circa un terzo del prodotto interno lordo (PIL) di un paese."Dati gli immensi benefici dell'allattamento al seno per le loro famiglie e lo sviluppo nazionale, le donne che desiderano allattare devono essere supportate molto meglio in modo che possano raggiungere i loro obiettivi di allattamento al seno", ha affermato il professordella Yale School of Public Health . "Una grande espansione della formazione degli operatori sanitari sull'allattamento al seno, così come il congedo di maternità retribuito per legge e altre protezioni sono vitali", ha aggiunto.