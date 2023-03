Con genitori protettivi bambini più sani da adulti

Avere genitori protettivi può aiutare a vivere una vita più sana da adulti. È quando ha osservato un’indagine condotta da un team dell’Università della Georgia (USA), guidato da Kelsey Corallo, e pubblicata da Social Science & Medicine.

I ricercatori hanno analizzato le risposte di oltre 4.825 intervistati selezionati da un’indagine a livello nazionale USA, la National Longitudinal Survey of Youth 97 del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Questa indagine ha seguito migliaia di individui dall’adolescenza fino alla metà degli anni ’30.

Il team ha scoperto, così, una connessione tra crescere in un ambiente affettivamente poco sicuro sicuro e l’insorgenza di limitazioni fisiche in età adulta. Non sentirsi al sicuro è un’esperienza che causa stress e l’organismo ha difficoltà regolarsi di conseguenza.

Se questi livelli sostenuti di stress sono vissuti durante l’infanzia, possono causare problemi a lungo termine a livello di funzionalità immunitaria o di regolazione ormonale.

“Le prime esperienze di vita influenzano davvero il benessere fisico e mentale per tutta la durata della nostra vita”, commenta Kelsey Corallo, autrice principale dello studio, “Anche se non abbiamo molti ricordi vividi dall’inizio della nostra vita, sappiamo come ci sentivamo, sappiamo quanto eravamo amati e quanto eravamo supportati. Tutto questo viene letteralmente incorporato”

Fonte: Social Science & Medicine 2023