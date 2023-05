Società scientifiche e aziende incontrano i cittadini per sfatare i falsi miti sulla ricerca clinica

Il 20 maggio si celebra, come ogni anno, la Giornata Internazionale degli Studi Clinici, per commemorare il giorno in cui, nel 1747, James Lind avviò il primo studio randomizzato che confrontava diversi trattamenti per lo scorbuto tra i marinai della British Royal Navy.

Con l’istituzione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, anche detta International Clinical Trials’ Day,si vuole aumentare la consapevolezza sull’importanza della ricerca clinica, come prerequisito necessario per far progredire le conoscenze scientifiche e migliorare i trattamenti delle malattie.

Quest’anno, alcune Associazioni Scientifiche di rilevanza nazionale AFI – Associazione Farmaceutici Industria, FADOI - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, GIDM – Gruppo Italiano Data Manager, SIMeF – Società Italiana di Medicina Farmaceutica e Farmindustria, con il patrocinio delle principali Istituzioni Italiane e di centri clinici di ricerca, vogliono celebrare questa giornata in piazza, insieme.

Obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di aiutare i cittadini a comprendere meglio cosa si intende quando si parla di Ricerca Clinica per fare emergere la complessità della R&S in questo campo.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche, sarà allestito un gazebo in Piazza XXV Aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18:00, dove volontari delle sopra citate Associazioni si rendono disponibili a divulgare la giusta conoscenza dell’argomento, cercando di informare correttamente i cittadini.

La scelta del luogo è strategica e dà l’opportunità di raggiungere un vasto pubblico potenzialmente interessato, attraverso volantini informativi, proiezione di video sugli schermi, oltre alla possibilità di interagire con persone esperte che lavorano nel settore.