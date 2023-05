Carenze di farmaci. L'Ema pubblica 10 raccomandazioni per le aziende. “Stabilire solidi piani di prevenzione e gestione”

- La guida descrive le varie parti interessate nella catena di approvvigionamento dei medicinali, le loro responsabilità e il loro ruolo nella prevenzione e nella gestione delle carenze. Fornisce inoltre raccomandazioni per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, grossisti, distributori e produttori per ridurre al minimo il verificarsi di ristrettezze nelle scorte e il loro impatto.