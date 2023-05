Rimborsabilità profilassi pre-esposizione (PrEP) contro l’HIV. La determina Aifa pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità del medicinale emtricitabina/tenofovir disoproxil mylan (tenofovir disoproxil ed emtricitabina) come profilassi pre-esposizione (PrEP): Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan – riporta la determina dell'Agenzia italiana del farmaco - è indicato in combinazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio".

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan (tenofovir disoproxil ed emtricitabina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Il medicinale è rimborsato come segue:

Confezioni: 200 mg/245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 045229010/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 40,28; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48; 200 mg / 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) 30 compresse - A.I.C. n. 045229034/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 40,28; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48; 200 mg / 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) 30 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n.045229046/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 40,28; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48. Validità del contratto: ventiquattro mesi.