Allattamento e sonno del neonato, importante il ruolo del padre

I papà hanno un ruolo importante nell’incentivare l’allattamento al seno e nell’assicurare un sonno tranquillo ai neonati. A mostrarlo, su Pediatrics, è un gruppo di ricercatori della Northwestern University e dell’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago.

Lo studio ha incluso 250 padri che sono stati intervistati da due a sei mesi dopo la nascita di un figlio. Tra i padri che volevano che le madri dei loro figli allattassero al seno, il 95% ha riferito che le donne iniziavano l’allattamento e il 78% che le compagne ancora allattavano al seno a otto settimane.

Si tratta di tassi significativamente più elevati rispetto a quelli relativi all’allattamento intrapreso da madri i cui compagni non avevano opinione in merito all’allattamento o non volevano che allattassero, con il 69% degli uomini che riferivano che le compagne avevano iniziato ad allattare, e fra queste, il 33% che allattava ancora a otto settimane.

Il team ha scoperto, inoltre, anche che il 99% dei padri mette a dormire il proprio figlio, ma solo il 16% lo fa seguendo le pratiche raccomandate dall’American Academy of Pediatrics. A quasi un terzo dei padri manca almeno un elemento chiave dell’educazione al sonno sicuro. Per valutare le performance paterne, il team ha usato il Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) for Dads.

“I nostri risultati sottolineano che i nuovi padri sono fondamentali per promuovere l’allattamento al seno e il sonno sicuro del bambino”, spiega John James Parker, l’autore principale dello studio, “I padri devono essere direttamente coinvolti nelle discussioni relative all’allattamento al seno e gli operatori sanitari devono insegnare ai padri il ruolo che devono svolgere”.

Fonte: Pediatrics 2023