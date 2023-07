Ecdc segnala 92 casi di Salmonella Senftenberg in 11 Paesi. Nessuno in Italia. Sotto accusa pomodori contaminati

Dall'agosto 2022 al 12 luglio 2023 sono stati segnalati 92 casi di Salmonella Senftenberg, la maggior parte geneticamente simili, in Austria (5), Belgio (4), Cechia (4), Estonia (1), Finlandia (12

), Francia (16), Germania (26), Irlanda (1), Paesi Bassi (5), Norvegia (1), Svezia (11), Regno Unito (4) e Stati Uniti (2).

Un paziente è morto a causa dell'infezione. E gli a

pprofondimenti effettuati sui casi in Austria, Germania, Francia e Svezia hanno suggerito che i pomodori ciliegino potrebbero essere un possibile veicolo di infezione. A rilevarlo è l'European Center for Diseases Control and Prevention (Ecdc).

Il primo caso è stato segnalato in Francia con una data di isolamento il 22 agosto 2022 e il caso più recente è stato segnalato il 24 giugno 2023 in Svezia.

La maggior parte dei casi è stata segnalata tra ottobre 2022 e marzo 2023. Attualmente, tranquillizza comunque l'Ecdc, il rischio di nuove infezioni è basso.

Il ceppo focolaio, che possedeva una resistenza codificante genetica ai farmaci antibiotici chinoloni, è stato rilevato in un piatto di insalata mista contenente pomodorini e verdure a foglia verde preparato il 17 agosto 2022 in Francia.

I pomodori sospettati di essere veicolo delle infezioni in Francia, ma anche in Austria, sono stati ricondotti a grossisti in Germania, Paesi Bassi e Spagna e a coltivatori di pomodori nei Paesi Bassi, in Spagna e in Marocco.

In assenza di prove microbiologiche sui pomodori, non è stato possibile stabilire il ruolo delle aziende alimentari e dei coltivatori tracciati, come fonti delle infezioni e/o punti di contaminazione.





V

ari animali possono essere serbatoi di Salmonella e gli esseri umani generalmente si infettano mangiando cibi poco cotti o crudi contaminati.

Il periodo di incubazione e i sintomi dipendono dalla quantità di batteri ingeriti, dallo stato immunitario della persona e dal tipo di Salmonella.

I sintomi compaiono generalmente da 12 a 36 ore dopo il consumo di alimenti contaminati.

Questi includono febbre, diarrea, dolore addominale, nausea e vomito

e durano per alcuni giorni.

Il trattamento antibiotico di solito non è necessario ma, a causa dell'effetto della disidratazione, può essere necessario il ricovero ospedaliero.

In rari casi, un'infezione può essere fatale, in particolare negli anziani e nelle persone con immunità soppressa.