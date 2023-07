Giornata mondiale Epatiti. Il monito dell’Ecdc: “La B e la C causano 1,1 milioni di decessi l’anno. Occorre intensificare gli sforzi ”

In tutto il mondo, l’epatite B e l’epatite C causano 1,1 milioni di decessi e 3 milioni di nuove infezioni ogni anno combinate, mentre nell’Ue/See sono circa 6 milioni le persone che vivono con l’infezione cronica da epatite B e C.

I dati attuali suggeriscono che nell’Ue/See c’è stato un costante calo del numero segnalato di nuove trasmissioni di epatite B in tutti i Paesi grazie all’efficace attuazione della vaccinazione . Per l’epatite C, alcuni paesi hanno anche segnalato un calo del numero di nuove trasmissioni a causa dell’impatto delle misure di prevenzione primaria. Tuttavia, fanno eccezione alcune popolazioni chiave come le persone che si iniettano droghe, che sono colpite in modo sproporzionato dall’epatite C e che spesso affrontano ostacoli e lacune nei servizi, problematiche che devono essere affrontate.

“L’impatto di misure di prevenzione efficaci, come la vaccinazione contro l’epatite B – ha dichiarato Andrea Ammon, Direttore dell’Ecdc – ha portato a una riduzione della trasmissione della malattia correlata all’epatite B e C nel corso degli anni. Tuttavia, l’onere delle infezioni croniche da epatite B e C nell’Ue/See rimane considerevole, con una stima di 5,4 milioni di infezioni croniche, poiché gran parte delle persone che vivono con la malattia non viene diagnosticata e, di conseguenza, non ricevono le cure di cui hanno bisogno. Per affrontare questi problemi, dobbiamo intensificare urgentemente i nostri sforzi per rafforzare e introdurre nuovi approcci innovativi per la diagnosi e il trattamento”.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sviluppato un sistema di monitoraggio che raccoglie dati per valutare i progressi nei paesi Ue/See verso gli obiettivi di eliminazione dell’epatite delineati nel piano d’azione europeo dell’Oms per l’epatite.

I dati dell’Ecdc del 2021 segnalano lacune significative nella diagnosi e nel trattamento dell’epatite B e C e ci sono prove preoccupanti di diagnosi tardive con persone che hanno già sviluppato cirrosi o carcinoma epatocellulare al momento della diagnosi.

L’Ecdc ha anche pubblicato alla fine del 2022 un rapporto sui progressi verso gli obiettivi di eliminazione relativi alla prevenzione dell’epatite. Nel complesso, i dati fino al 2022 indicano che c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi di eliminare l’epatite virale entro il 2030 e rafforzare i programmi di prevenzione e controllo dell’epatite.

Per eliminare l’epatite virale entro il 2030, sottolinea l'Ecdc devono quindi essere prese misure essenziali.

Vediamo quali:

- I paesi devono identificare coloro che potrebbero essere inconsapevolmente infettati dall’epatite virale attraverso ulteriori test.

- È particolarmente importante che le persone più a rischio di epatite abbiano facile accesso ai test, ad esempio gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini o le persone che si iniettano droghe. Anche gli individui con diagnosi di infezione dovrebbero avere accesso alle cure.

- I programmi di trattamento in tutta Europa e la copertura delle pratiche di prevenzione e controllo devono essere aumentati per interrompere le catene di trasmissione esistenti e ridurre la morbilità e la mortalità associate.

- I paesi dovrebbero continuare a migliorare i loro sistemi di informazione per comprendere l’onere nazionale dell’epatite virale ed essere in grado di monitorare i progressi verso l’obiettivo di eliminazione.

Il Who indica inoltre quali sono gli interventi tempestivi per proteggere vite umane

Screening regolari e l’accesso a test diagnostici a prezzi accessibili sono essenziali per identificare le infezioni in una fase precoce. Interventi tempestivi, comprese le terapie antivirali, possono sopprimere efficacemente la replicazione virale, rallentare la progressione della malattia e diminuire il rischio di sviluppo del cancro al fegato.

Ma anche i programmi di sensibilizzazione della comunità e informazioni accurate sulla trasmissione, la prevenzione e le risorse disponibili svolgono un ruolo chiave nel dissipare miti e idee sbagliate.

“L’epatite colpisce milioni di vite, famiglie e comunità in tutta la regione e nel mondo. Affrontando le cause alla radice e implementando strategie efficaci, possiamo prevenire sofferenze inutili, morti premature e l’onere economico causato dall’epatite e dal cancro al fegato”, ha affermato il dott. Nino Berdzuli, direttore della divisione dei programmi sanitari nazionali dell’Oms/Europa – la buona notizia è che la riduzione delle infezioni da epatite B nei bambini è uno dei pochi obiettivi sanitari degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che è sulla buona strada. Ora dobbiamo fare il possibile e lavorare per l’eliminazione dell’epatite B e C”.