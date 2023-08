Ema. Paolo Gasparini (Sigu) nuovo rappresentante per l’Italia nel Chmp

Paolo Gasparini, presidente della Società italiana di genetica umana (Sigu) è stato nominato rappresentante per l'Italia del Chmp, il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) e prende il posto di Armando Genazzani. Gasparini è attualmente direttore vicario del Dipartimento universitario clinico di Scienze mediche chirurgiche e della Salute, docente di Genetica all'Università di Trieste, direttore del Dipartimento dei Servizi di Diagnostica Avanzata e direttore della Genetica medica dell'Irccs materno infantile `Burlo Garofolo´ di Trieste.

Gasparini ha già avuto incarichi nell'Ema: già l'anno scorso era stato nominato `Rappresentante dei clinici´ al Committee for Advanced Therapies (Cat) dell'ente regolatorio europeo che, secondo la nuova riforma della legislazione farmaceutica, non esisterà più. Nato a Padova nel 1960 Gasparini si è laureato in Medicina e Chirurgia all'università di Torino. Successivamente, si è specializzato in Ematologia generale e Genetica medica all'università di Verona. Ha iniziato la sua attività di medico alla Clinica Medica dell'Università di Torino e poi all'università di Verona.

In seguito, ha lavorato presso il servizio di Genetica medica dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg). Successivamente, si è trasferito a Napoli come professore associato di Genetica medica presso l'università Federico II, collaborando anche con l'Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem). La sua attività di ricerca è incentrata sullo studio delle basi genetiche della sordità ereditaria.