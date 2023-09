Nazioni Unite. I leader mondiali si impegnano a raddoppiare gli sforzi verso la copertura sanitaria universale entro il 2030

Oggi, durante la riunione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), i leader mondiali hanno approvato una nuova Dichiarazione politica sulla “Copertura sanitaria universale: espandere la nostra ambizione per la salute e il benessere in un mondo post-COVID”.La dichiarazione impegna la comunità internazionale a intraprendere azioni coraggiose e mobilitare investimenti finanziari necessari per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030.L’obiettivo misura la capacità dei paesi di garantire l’intero continuum dei servizi chiave, dalla promozione della salute alla prevenzione, protezione, trattamento, riabilitazione e cure palliative. In modo allarmante, i progressi globali verso l’UHC sono rimasti in gran parte stagnanti dal 2015, prima di arrestarsi nel 2019.L’urgenza della dichiarazione è evidente nelle sconcertanti statistiche. Almeno 4,5 miliardi di persone – più della metà della popolazione mondiale – non erano completamente coperte dai servizi sanitari essenziali nel 2021. Due miliardi di persone hanno sperimentato difficoltà finanziarie, di cui oltre 1,3 miliardi sono state spinte o ulteriormente spinte nella povertà solo nel tentativo di accedere all’assistenza sanitaria di base.“In definitiva, la copertura sanitaria universale è una scelta, una scelta politica - ha affermato, direttore generale dell’OMS -. La dichiarazione politica approvata oggi dai paesi è un segnale forte che stanno facendo questa scelta. Ma la scelta non è fatta solo sulla carta. Viene preso nelle decisioni di bilancio e nelle decisioni politiche. Soprattutto, si realizza investendo nell’assistenza sanitaria di base, che rappresenta il percorso più inclusivo, equo ed efficiente verso la copertura sanitaria universale”.Nella Dichiarazione Politica, i Capi di Stato e i leader mondiali si sono impegnati ad intraprendere azioni nazionali chiave, a effettuare investimenti essenziali, a rafforzare la cooperazione internazionale e la solidarietà globale al più alto livello politico per accelerare i progressi verso l’UHC entro il 2030, utilizzando un approccio di assistenza sanitaria primaria (PHC).Affinché l’assistenza sanitaria sia veramente universale, è necessario il passaggio da sistemi sanitari progettati attorno alle malattie a sistemi progettati per le persone. L'assistenza sanitaria primaria, un approccio al rafforzamento dei sistemi sanitari incentrato sui bisogni delle persone, è una delle aree di investimento più efficaci per accelerare il progresso verso l'assistenza sanitaria universale.I paesi che hanno adottato un approccio di assistenza sanitaria primaria hanno una migliore capacità di costruire rapidamente sistemi sanitari più forti e più resilienti per raggiungere i più vulnerabili e ottenere un maggiore ritorno sugli investimenti sanitari. Ancora più importante, garantiscono che un numero maggiore di persone riceva servizi sanitari essenziali e abbia il potere di partecipare alle decisioni che influiscono sulla loro salute e sul loro benessere.Si stima che siano necessari ulteriori 200-328 miliardi di dollari di investimenti all'anno per ampliare l'approccio PHC nei paesi a basso e medio reddito (ad esempio fino a circa il 3,3% del prodotto interno lordo nazionale). Ciò potrebbe aiutare i sistemi sanitari a fornire fino al 90% dei servizi sanitari essenziali, salvare almeno 60 milioni di vite e aumentare l’aspettativa di vita media di 3,7 anni entro il 2030.L’Oms, attraverso la sua rete di oltre 150 uffici nazionali e sei uffici regionali, fornisce supporto tecnico per accelerare il riorientamento radicale dei sistemi sanitari attraverso approcci focalizzati sull’assistenza sanitaria sanitaria e garantisce una solida guida normativa per monitorare i progressi in termini di responsabilità e impatto.Una volta adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione politica sarà regolarmente monitorata per l’attuazione per identificare lacune e soluzioni per accelerare i progressi, e discussa nel prossimo incontro dedicato di alto livello delle Nazioni Unite nel 2027.