Aifa. Iardino (Fondazione The Bridge): “Basta proroghe, riordinare Agenzia con imparzialità”

“Siamo di fronte a un'ennesima proroga, quando invece sarebbe assolutamente urgente avviare il riordino dell'Agenzia nel segno di competenza, indipendenza e imparzialità”. Lo afferma la Presidente di Fondazione The Bridge, Rosaria Iardino, in merito alla proroga della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell’Aifa, approvata dal Consiglio dei Ministri. “Inoltre – aggiunge Iardino - sarebbe opportuno in questa fase prevedere fin da subito l'avvio di un percorso condiviso che garantisca nel nuovo assetto adeguata rappresentatività alle associazioni di pazienti. Fondazione The Bridge è da sempre attiva su questi temi e continueremo a sostenere il contributo fondamentale che questi soggetti possono dare nei processi decisionali in ambito sanitario ad ogni livello”.