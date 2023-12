Dengue. Iss: “Sono 347 i casi da inizio anno, 82 quelli autoctoni”

- Aumentano di poco quelli importati, costanti i contagi trasmessi localmente in Italia. La mappa dei casi vede in testa la Lombardia (111), seguita dal Lazio (93), l'Emilia Romagna (39), il Veneto (32) e la Toscana (17). I casi importati arrivano per il 12% dei casi dal Messico, 11% Thailandia, 10% India, 8% Cuba. Dal primo gennaio 2023 ad oggi è stato registrato un solo decesso.