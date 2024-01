Farmaci. In GU determina Aifa per ulteriore differimento degli effetti della Nota 101 su anticoagulanti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale di oggi una determina dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) relativa al differimento degli effetti della determina dell'ente regolatorio DG 385/2023 del 5 ottobre 2023. L'efficacia di tale determina già sospesa con determina AIFA DG 394/2023 del 13 ottobre 2023, è dunque ulteriormente differita alla data del 9 aprile 2024. Fino a tale data restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n, 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi warfarin, acenocumarolo, dabigatran, apixaban, edoxaban e rivaroxaban, rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.