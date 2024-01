Insufficienza cardiaca. Dall’inalazione di un farmaco biologico la possibile cura. Lo studio del Cnr/Irgb

- Uno studio coordinato da Cnr-Irgb e Charité Universitätsmedizin (Germania) rivela l’efficacia terapeutica di una formulazione inalatoria, messa a punto nell’ambito del progetto europeo “Cupido”, in modelli animali clinicamente rilevanti, aprendo a possibili sviluppi in ambito medico. La ricerca pubblicata sul Journal of American Cardiac Cardiology