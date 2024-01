Riforma Aifa. E' attesa per decreto in GU e nomine, oggi ultima seduta comitato prezzi

E’ attesa per i prossimi, imminenti passaggi necessari a portare a termine la riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), a ormai oltre un anno dalla legge che ha avviato l’iter di rinnovamento dell'ente regolatorio sui medicinali. Com’è noto, i punti cardine della riforma sono l’addio alla diarchia direttore generale-presidente (con tutti i poteri che passano nelle mani di quest’ultimo, affiancato dalle nuove figure del direttore amministrativo e del direttore scientifico) e l’accorpamento delle attuali due commissioni che si occupano di prezzi e rimborsi e della valutazione scientifica dei nuovi medicinali, in un’unica commissione economico-scientifica (Cse).

I membri delle due commissioni concludono oggi 15 gennaio il loro lungo periodo di proroghe, ben 7, la prima attivata a febbraio 2022. A quanto si apprende, infatti, è stato loro richiesto di portare a termine il lavoro, con la conseguente approvazione dei verbali, entro oggi stesso. Si attende poi che il decreto di riforma, bollinato lo scorso 8 gennaio, venga pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entri in vigore, 15 giorni dopo. Successivamente, il ministero della Salute potrà procedere con le interlocuzioni ufficiali (non è detto naturalmente che quelle informali non siano già partite) necessarie fra lungotevere Ripa e la conferenza Stato-Regioni, oltre che il ministero dell’Economia, per arrivare alle nomine finali dei componenti della futura Cse e dei due direttori tecnici previsti dalla riforma. Intanto, dall’Aifa arrivano rassicurazioni sul fatto che le attività dell’Agenzia non si interromperanno in alcun modo, avendo le commissioni lavorato fino a oggi ed essendo l’iter di riforma pienamente in corso.

Si ricorda che la Commissione scientifica ed economica del farmaco viene nominata con decreto del ministro della Salute ed è composta da 10 membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia e il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato, quali membri di diritto, 4 membri designati dal ministro della Salute, tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale nel settore della valutazione dei farmaci e nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco economia, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal ministro dell'Economia e delle finanze e 3 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. Quanto al presidente, verrà nominato (in pole position rimane l’attuale presidente, Giorgio Palù) dal ministro della Salute d'intesa con le Regioni. Mentre per i due direttori, l'incarico viene conferito con decreto del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Economia e delle finanze.



B.D.C.