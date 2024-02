Beckman Coulter Diagnostics nomina Kevin O’Reilly nuovo Presidente

Beckman Coulter Diagnostics ha annunciato oggi la nomina dia nuovo presidente, che succederà a, ora vicepresidente e dirigente del gruppo Danaher Diagnostics.“Kevin porta con sé oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di innovazioni su scala globale nel settore sanitario”, ha dichiarato Sawyer Montgomery. “Ha sempre coniugato innovazione ed eccellenza operativa per sviluppare con passione talenti e team vincenti con l’obiettivo di supportare i clienti e soddisfare le esigenze dei pazienti. Grazie all’esperienza maturata nella gestione di una divisione operativa in qualità di presidente, ed un ricco curriculum, Kevin ha tutte le carte in regola per guidare il prossimo capitolo di Beckman Coulter Diagnostics”.“Ogni ora, in tutto il mondo, oltre un milione di campioni clinici (che possono rappresentare fino a un milione di persone) viene analizzato usando le piattaforme di Beckman Coulter Diagnostics”, ha dichiarato O’Reilly. “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questo team, che ha sempre puntato al progresso e all’innovazione nel settore della diagnostica di laboratorio svolgendo un ruolo chiave nell’ottimizzazione dei risultati dell’assistenza sanitaria in tutto il mondo”.Prima di questo incarico, Kevin O’Reilly è stato presidente di Radiation Oncology Solutions in Varian Medical Systems, dove era responsabile di oltre 3 miliardi di dollari di fatturato e di 6.500 dipendenti in tutto il mondo. Durante i suoi quasi 15 anni di permanenza in Varian, Kevin si è occupato delle soluzioni end-to-end per tutti i clienti del settore della radioterapia, dalla ricerca e sviluppo alla strategia di prodotto, dalla catena di approvvigionamento alla produzione, nonché di tutte le attività di marketing, assistenza e vendite a livello internazionale. Sotto la guida di Kevin, "Varian ha raggiunto livelli eccellenti di soddisfazione dei clienti e di coinvolgimento dei collaboratori in tutte le aree geografiche, aumentando al contempo la quota di mercato". Kevin è diplomato con lode presso la Technical University of Ireland e ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica presso il Trinity College.