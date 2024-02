Life Science Excellence Show. Connettere la scienza e il pubblico: le nuove strategie della comunicazione della salute

In che modo le aziende farmaceutiche e del settore sanitario stanno affrontando la sfida dell’accessibilità e della veridicità dell’informazione attraverso nuove strategie di comunicazione? Come poter rendere la scienza accessibile al grande pubblico? E ancora, in che modo trasmettere le informazioni che riguardano la salute in modo corretto?

A queste domande hanno provato a rispondere Annalisa Adani, General Manager e Vice President Italy, Greece, Malta and Cyprus di Sobi, Andrea Musilli, Country Manager Oncology di Regeneron Italy e Laura Premoli, General Manager Grunenthal Italia nel corso del quarto incontro dei Life Science Excellence Show, il Festival dell’Innovazione promosso a Roma da Sics, Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, che culminerà l’11 aprile con la premiazione dei TOP di ciascuna delle 18 categorie che compongono i Life Science Excellence Awards. E proprio a margine del Talk del Festival dell’Innovazione dei Life Science Excellence Awards 2023, anche le premiazioni per le categorie Best Communication Project of the Year e Best Communication Campaign of the Year.













Di seguito i vincitori nelle due categorie premiate e il nome di chi ha ritirato il riconoscimento

Best Communication Project of the Year

Alnylam Pharmaceuticals Oltre il Visibile Andrea Rea CHIESI GLOBAL RARE DISEASES Il Paese delle rarità Emanuela Errichiello Gilead Sciences Donne in meta, Gilead per le donne con mTNBC Rosanna Flammia - Ezio Sacchet GSK Missing B Valentina Giordani PFIZER Get to Know Covid Arcangelo Izzo ROCHE Dal primo momento: vicini ai pazienti con Linfomi non Hodgkin Andrea Mancuso SOBI Italia Notti Rare Carla Rapaccioli – Michele Paolillo TAKEDA ITALIA GIpoint Alessandra Caciolli VIATRIS PrEPARATI Ornella Fasulo NOVARTIS Passi di SAlute Maria Vittoria Colombo e Eleonora Adamo

Best Communication Campaign of the Year