Life Science Excellence Show/7. L'Influenza della Digital Health nel futuro dell'assistenza sanitaria

In che modo la Digital Health sta cambiando l'assistenza sanitaria e sta contribuendo alla sua evoluzione? A questa domanda fondamentale per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale hanno provato a rispondere, Marketing Director di Theras Lifetech e, Head of Digital Health & Innovation AstraZeneca nel corso del settimo appuntamento con i Life Science Excellence Show, il Festival dell’Innovazione promosso a Roma da Sics, Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, che culminerà l’11 aprile con la premiazione dei TOP di ciascuna delle 18 categorie che compongono i Life Science Excellence Awards. E proprio a margine del Talk del Festival dell’Innovazione dei Life Science Excellence Awards 2023, anche le premiazioni per le categorie

Di seguito i vincitori nelle due categorie premiate e il nome di chi ha ritirato il riconoscimento

Best Digital Project of the Year

AstraZeneca Refer4care Maurizio Nerone BAYER Italia DiCo Sanità Francesca Vaghi – Giordano Stacchini Boehringer Ingelheim Connect2Me Patrizia Lo Monaco DAIICHI SANKYO ITALIA SPA CardioTech Accelerator Stefania Alvino Eli LILLY Italia iXpand - Talking points about spondyloarthritis Gabriella Cigliano MEDTRONIC WePartner Online Amanda Minetti SANOFI Baby Shower Week Matteo Morichi, Agnese Maggi, Ilaria Celeste TAKEDA ITALIA MyHospital Hub Pro Riccardo Urbani Kyowa Kirin DiagnostiCARE Annalisa Fucci PFIZER Di più sul tumore Elisabetta Schiroli

Best Digital Campaign of the Year