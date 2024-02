Luce laser polarizzata evidenzia differenze tra pelle giovane e invecchiata

Esaminata attraverso luce laser polarizzata, la pelle invecchiata ha un aspetto notevolmente diverso rispetto a quella più giovane. Una scoperta che potrebbe aprire la strada a nuove tecniche non invasive per diagnosticare malattie cutanee, comprese le forme cancerose, negli anziani. Tutto questo emerge da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Aston University (Gran Bretagna), coordinato daI ricercatori hanno analizzato immagini del dito medio di 32 volontari di età compresa tra 22 e 76 anni per studiare l’invecchiamento della pelle. Oltre all’esame visivo delle immagini, il team ha utilizzato il metodo “Monte Carlo”, una tecnica matematica che riproduce gli effetti della circolazione della luce all’interno della pelle, messa a punto nel 2001 dal coordinatore dello studio, Igor Meglinski.In combinazione con i dati visivi, il metodo matematico ha consentito di evidenziare proprietà ottiche della pelle che invecchia. In particolare, le alterazioni di diffusione della luce della pelle che invecchia sarebbero in gran parte dovute a cambiamenti nella struttura cutanea, che sono associati all’esaurimento delle fibre di collagene nello strato del derma.“La nostra ricerca offre un’analisi completa di come l’invecchiamento influisca sulle proprietà di polarizzazione della pelle umana e questo potrebbe portare allo sviluppo di tecniche non invasive basate sulla luce per la diagnosi precoce di malattie cutanee, compreso il cancro”, conclude Meglinski.Journal of Biomedical Optics 2023