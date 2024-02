Depressione. Rievocare profumi familiari aiuta a rimodellare il pensiero

- L’effetto “Proust” – ovvero la rievocazione di un ricordo attraverso un profumo – si è rivelato un metodo efficace in un piccolo studio su 32 persone con diagnosi di disturbo depressivo maggiore. Secondo i ricercatori dell’Università di Pittsburgh, che hanno condotto lo studio, l’esperienza sensoriale degli odori annusati potrebbe essere utilizzata in ambito clinico per aiutare le persone depresse a uscire dal loop dei pensieri negativi e a “resettare” i modelli di pensiero, favorendo così una guarigione più rapida.