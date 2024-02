È Pamela Rendi-Wagner la nuova direttrice dell’Ecdc

“Sono lieto di annunciare che la dottoressa Pamela Rendi-Wagner è stata nominata prossima direttrice dell'Ecdc dal consiglio di amministrazione dell'Ecdc. Il Consiglio è convinto che la sua esperienza, visione e progetti saranno utili al Centro per i prossimi cinque anni. Attendiamo con impazienza la sua prossima audizione al Parlamento europeo a marzo".

Questo l'annuncio di Anni Virolainen-Julkunen, presidente del consiglio di amministrazione dell'Ecdc.

“A nome del consiglio di amministrazione - ha aggiunto - vorrei anche esprimere la nostra gratitudine e apprezzamento alla dottoressa Andrea Ammon per l’eccellente lavoro svolto come direttrice dell’Ecdc. Auguriamo il meglio ad Andrea mentre andrà in pensione nel giugno 2024”.



Pamela Rendi-Wagner ha parlato al personale dell'Ecdc dopo il voto e ha dichiarato: “Sono profondamente onorata e grata al consiglio di amministrazione per avermi affidato il ruolo di direttore dell'Ecdc. Non vedo l'ora di assumere la posizione a seguito dell'audizione presso la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo”.

Nata a Vienna nel 1971, Pamela Rendi-Wagner è un medico, ricercatrice e politico sanitario. Laureatosi nel 1996 presso l'Università di Medicina di Vienna, tra il 1996 e il 1997 ha frequentato un corso di specializzazione presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine (Master of Science). Inoltre, ha ottenuto il Diploma clinico in Medicina Tropicale (DTM&H) presso il Royal College of Physicians di Londra. Nel 2005 ha conseguito una specializzazione clinica in medicina tropicale presso l'Università di Medicina di Vienna e nel 2008 ha ottenuto l'abilitazione (professore associato) in prevenzione dei vaccini e malattie infettive.



Nel 2017, Rendi-Wagner è stata nominata ministro della Salute e degli Affari femminili. Come ministro ha adottato una riforma dell'assistenza sanitaria di base e ha introdotto l'applicazione della sanità elettronica in Austria. Dal 2018 al 2023 è stata la prima donna a presiedere il Partito socialdemocratico austriaco. Attualmente lavora presso l'Università di Medicina di Vienna.