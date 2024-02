Proteine. Scoperto meccanismo molecolare attraverso il quale aumentano il rischio di aterosclerosi

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Pittsburgh ha scoperto un meccanismo molecolare attraverso il quale un eccesso di proteine nella dieta può aumentare il rischio di aterosclerosi. I risultati sono stati pubblicati da Nature Metabolism e mostrano come consumare più del 22% delle calorie derivanti da proteine possa portare a una maggiore attivazione delle cellule immunitarie, che svolgono un ruolo importante nella formazione della placca aterosclerotica.Sulla base di esperimenti iniziali su soggetti sani per determinare la sequenza temporale dell’attivazione delle cellule immunitarie dopo l’ingestione di pasti ricchi di proteine, i ricercatori hanno simulato questa condizione nel modello animale e in vitro sui macrofagi, cellule immunitarie particolarmente sensibili agli aminoacidi. Dai risultati è emerso che consumare più del 22% delle calorie da fonte proteica può agire negativamente sui macrofagi, portando a un accumulo di queste cellule nelle pareti dei vasi e peggiorando le placche aterosclerotiche nel tempo. La principale responsabile di questa attivazione anomala è la leucina, un aminoacido di cui sono ricchi alimenti di derivazione animale, come la carne di manzo, le uova e il latte.