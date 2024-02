Ascoltare parole rilassanti durante il sonno rallenta l’attività cardiaca

Anche durante il sonno il corpo reagisce al mondo esterno. È la conclusione cui è giunto unoo studio condotto da un team del GIGA – Center Research Cyclotron dell’Università di Liegi, in Belgio, che spiegherebbe come mai alcune informazioni dall’ambiente sensoriale influenzino la qualità del sonno.I ricercatori si sono concentrati su come cambia il battito cardiaco quando si ascoltano diverse parole durante il sonno, distinguendo tra parole “rilassanti” e altre utilizzate come campione di controllo. Il team ha scoperto che le parole rilassanti rallentano l’attività cardiaca come riflesso di un sonno più profondo.In una precedente ricerca, lo stesso gruppo di ricercatori aveva evidenziato che le parole rilassanti prolungano la durata del sonno profondo e la sua qualità. Nel nuovo studio pubblicato dal Journal of Sleep Research, gli autori hanno monitorato l’effetto sul cuore delle parole rassicuranti attraverso l’elettrocardiogramma, notando un rallentamento dell’attività cardiaca quando queste venivano pronunciate.“Ipotizziamo che il cervello e il corpo siano collegati anche durante il sonno – spiega, autrice senior della ricerca – Sia le informazioni sul cervello che quelle sul corpo, quindi, devono essere prese in considerazione per comprendere pienamente come pensiamo e reagiamo all’ambiente”.