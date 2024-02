Dengue. Il Perù dichiara l’emergenza sanitaria, l’epidemia è “imminente”

Il Perù ha dichiarato lunedì lo stato di emergenza sanitaria in gran parte del Paese poiché un'ondata di caldo e forti piogge hanno portato a un picco di casi di febbre dengue. Il bilancio delle vittime della nazione sudamericana a causa del virus è salito a 32 finora quest'anno, ha detto lunedì il ministro della Sanità Cesar Vasquez.

Anche i casi totali sono saliti a 31.300 nelle prime otto settimane dell’anno, ha detto Vasquez, rispetto a 24.981 nelle prime sette settimane. Il gabinetto del governo peruviano ha approvato lunedì la mozione per dichiarare un’emergenza sanitaria, ha spiegato Vasquez ai giornalisti, poche ore dopo aver affermato che un’epidemia di dengue era “imminente”.

"Ci sono 20 regioni (su 25) che saranno dichiarate in emergenza sanitaria a causa della dengue", ha detto Vasquez in una precedente intervista alla stazione radio locale RPP. La dichiarazione di emergenza aumenta le risorse destinate agli operatori sanitari nelle aree colpite. La dengue, trasmessa in gran parte attraverso le punture di zanzare infette, provoca sintomi come febbre, nausea, vomito, affaticamento e dolori muscolari. La maggior parte dei casi riscontrati finora in Perù si sono verificati nel nord del paese, dove gli ospedali sono già sopraffatti.