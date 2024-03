Salute mentale. “Colmare il divario terapeutico”. Da Oms nuovo manuale per supportare interventi psicologici con non specialisti addestrati e supervisionati

Nel mondo 1 persona su 8 soffre di un disturbi che coinvolgono la salute mentale, con depressione e ansia tra i più comuni. Eppure la maggior parte non riceve alcun trattamento. La causa potrebbe essere attribuita alla mancanza di servizi o al fatto che i servizi sono limitati in termini di capacità, di accesso o sono inaccessibili. A questo si aggiunge il fatto che spesso lo stigma impedisce alle persone di cercare aiuto.

Gli interventi psicologici hanno un ruolo cruciale nel contribuire a ridurre il vasto divario di trattamento tra l’elevata prevalenza di condizioni di salute mentale e l’accesso limitato a cure adeguate.

Spesso gli interventi psicologici sono erogati di persona da specialisti della salute mentale. Ma ora ci sono prove significative per dimostrare che versioni brevi e manualizzate di interventi psicologici possono anche essere efficacemente fornite da non specialisti addestrati e supervisionati, utilizzando approcci individuali, di gruppo o di auto-aiuto.

Per questo l’Oms ha lanciato un nuovo manuale per sostenere l'attuazione di interventi psicologici. Trattamenti psicologici consolidati, come l’attivazione comportamentale, la gestione dello stress, la terapia per la risoluzione dei problemi, la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia interpersonale, e interventi psicologici basati sull’evidenza forniti da non specialisti possono essere altamente efficaci nel trattamento di molte condizioni di salute mentale, in particolare la depressione e l’ansia. Possono essere erogati in molti contesti, anche nei paesi a basso e medio reddito, e sono probabilmente più accessibili dei trattamenti psicologici forniti da specialisti.



Integrare gli interventi psicologici nei servizi esistenti L’integrazione di interventi psicologici nei servizi sanitari, sociali, di protezione, di riabilitazione e di istruzione potrebbe aumentare notevolmente l’accesso a cure di qualità per la salute mentale.

Rivolto ai responsabili e ai pianificatori dei servizi, il nuovo manuale di implementazione integra la serie di interventi psicologici a bassa intensità dell’OMS fornendo una guida pratica su come scegliere e fornire l’intervento psicologico più appropriato all’interno di un determinato contesto o contesto.

In particolare, il manuale suggerisce che l’implementazione all’interno dei servizi esistenti può essere suddivisa in cinque fasi chiave: fare un piano di implementazione; adattarsi al contesto; preparare la forza lavoro; individuare, valutare e sostenere i potenziali beneficiari; monitorare e valutare il servizio. Il manuale fornisce inoltre indicazioni dettagliate sulle attività richieste in ogni fase.