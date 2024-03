La ricerca scientifica si racconta. On line il bollettino IRCCSinME

Valorizzare e accrescere la massa critica di conoscenze, stimolando l’interesse e l’attenzione dei pazienti sulla ricerca scientifica.

È questa la “mission” di IRCCSinME, il primo bollettino di informazione e divulgazione scientifica dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” da oggi on line. Non solo, bollettino vuol essere un canale di comunicazione anche per gli operatori sanitari, orientati a promuovere e proteggere la salute in base alle evidenze scientifiche disponibili.

IRCCSinME invita i ricercatori e il personale dell’assistenza a raccontare il proprio lavoro facendo della comunicazione/divulgazione uno strumento essenziale per la conoscenza e per diffondere la consapevolezza del valore del pensiero scientifico medico e della ricerca scientifica nel miglioramento degli standard sanitari.

Questi i principali obiettivi:

creazione di uno spazio dedicato ai lavori dei ricercatori e degli operatori dell’Irccs;

promozione dei nuovi approcci tecnologici e terapeutici anche in forza all’Istituto;

divulgazione del pensiero scientifico ai pazienti.

Il coordinamento delle attività è affidato al Direttore Scientifico Prof. Angelo Quartarone, coadiuvato da un Comitato Scientifico composto dai tre responsabili delle Linee di Ricerca dell’Istituto, ovvero il Dott. Rocco Salvatore Calabrò, la Dott.ssa Silvia Marino e la Dott.ssa Emanuela Mazzon. Stesura, pubblicazione e divulgazione del bollettino scientifico saranno curati da Antonio Vadalà, Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria, assegnato all’area “attività di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Commissario Straordinario del “Bonino Pulejo” Dott. Maurizio Lanza, che a margine della prima pubblicazione ha dichiarato: “Continuiamo ad andare avanti con forza e determinazione, nell’ambizioso progetto di crescita del nostro Istituto. Con il lancio del primo numero di IRCCSinME è stato tracciato un nuovo percorso di comunicazione interna ed esterna, consegnando uno spazio dedicato non solo a Ricercatori e Operatori Sanitari, ma anche e soprattutto ai nostri utenti”.