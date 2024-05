Payback dispositivi medici. Broya de Lucia (PMI Sanità) presente all'udienza della Consulta: “Auspicio è che si dichiari incostituzionalità provvedimento illogico”

"Ringrazio sentitamente gli avvocati che si sono battuti a difesa delle imprese e che, in questa udienza, hanno smontato, punto per punto ed in maniera lucida, la terrificante vacuità del Payback Dispositivi Medici: una misura illogica, irragionevole e che non giova a nessuno, innanzitutto al Servizio Sanitario Nazionale". Questo il commento, a caldo, di Gennaro Broya de Lucia, presidente di PMI Sanità, la nuova associazione nazionale delle piccole e medie imprese impegnate a rifornire gli ospedali del materiale necessario alla diagnosi ed alle cure, presente all'udienza fiume della Consulta, riunita questa mattina, a Roma, per pronunciarsi sull'incostituzionalità della legge voluta dal precedente governo, in rappresentanza delle aziende del comparto: "le più penalizzate dal dispositivo". Ricordiamo, ha aggiunto Broya de Lucia, che "la nostra associazione aveva già presentato un'opinione 'amicus curiae' dichiarata ammissibile e, quindi, accolta dalla Corte".



Sappiamo, ha proseguito il presidente di PMI Sanità, che "è onere istituzionale dell'Avvocatura dello Stato e di quella della regione Toscana difendere l'indifendibile, ma sottolineiamo ancora una volta che la strada per risanare i conti della sanità pubblica non passa certo dal prelievo forzoso ai danni delle imprese del settore". Da qui l'auspicio affinché "la Corte recepisca i fondati dubbi di legittimità costituzionale ben argomentati dal Tar Lazio e ristabilisca, finalmente, un sistema in cui le imprese del settore possano continuare a lavorare confidando nel rispetto dei contratti sottoscritti a beneficio del SSN, dei propri dipendenti e dei pazienti" ha concluso Broya de Lucia.