Farmaceutica. Protocollo d'Intesa tra Farmindustria, Fondazione ITS-NTV per le Nuove Tecnologie della Vita di Pomezia/Roma e la Federazione delle Industrie Egiziane (FEI)

“Abbiamo firmato oggi un Protocollo d'Intesa che conferma la collaborazione tra Farmindustria, Fondazione ITS-NTV per le Nuove Tecnologie della Vita) di Pomezia/Roma e la Federazione delle Industrie Egiziane (FEI). L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra le imprese farmaceutiche e la formazione di docenti e studenti attraverso scambi accademici e professionali. Progetti di formazione e di orientamento come questo, che si svolgono nell’ambito delle attività di partnership che il nostro Governo sta portando avanti con l’Egitto attraverso il Piano Mattei, sono fondamentali per accrescere le competenze che sono uno dei principali asset strategici per la competitività”. È quanto ha dichiarato su 'X' Marcello Cattani presidente Farmindustria, questa mattina nell’ambito della Missione governativa a Il Cairo alla presenza del Ministro della Salute Ministero Salute Orazio Schillaci e del Ministro della Salute e della Popolazione dell’Egitto Khaled Abdel Ghaffar.