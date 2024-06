Aifa. Istituito il Tavolo Tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei Piani Terapeutici a supporto della CSE

L’Aifa ha istituito istituisce, a supporto della Commissione Scientifica ed Economica del farmaco (CSE), il “Tavolo Tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei Piani Terapeutici (PT)” coinvolgendo le società scientifiche e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell’erogazionedell’assistenza territoriale.Il Tavolo Tecnico - prevede la determina firmata dal direttore tecnico scientifico Pierluigi Russo - è istituito con l’obiettivo di effettuare una revisione delle Note AIFA e dei PT attualmente vigenti finalizzato all’individuazione degli ambiti entro i quali operare una semplificazione dell’attuale regolamentazione sulla base delle nuove evidenze scientifiche o a fronte dell’impiego di strumenti alternativi (linee di indirizzo prescrittive).Pertanto, il Tavolo Tecnico avrà il compito di sviluppare un documento istruttorio basato sulle esigenze operative e le criticità ravvisate dai medici prescrittori in ambito territoriale che sarà oggetto di successiva valutazione da parte della CSE.Il Tavolo Tecnico è così composto:- Dott., Direttore Tecnico Scientifico dell’AIFA con compiti dicoordinamento;- Dott., componente della CSE con il compito di vice-coordinamento;- Dott.ssa, componente della CSE;- Dott., Segretario Generale dalla Federazione Italiana Medici MedicinaGenerale (FIMMG), unitamente ad altri due componenti individuati in rappresentanzadella sigla;- Dott., Presidente Nazionale Sindacato Nazionale Autonomo dei MediciItaliani (SNAMI);- Dott.ssa, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani (SMI);- Dott., Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delleCure Primarie (SIMG);- Dott., Presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e deiServizi Farmaceutici (SIFO).