Comitato nazionale Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita. Andrea Lenzi confermato presidente  

è stato confermato presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita ( CNBBSV ) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta del terzo mandato per Lenzi, nominato per la prima volta presidente del CNBBSV nel 2016 e confermato nel 2020.Il Prof Lenzi ha una attività scientifica caratterizzata da oltre 950 pubblicazioni, è Presidente della Scuola Superiore di Studi Avanzati (SSAS), Università di Roma La Sapienza e Chaiholder della UNESCO Chair on Urban Health, inoltre è Membro del Comitato nazionale di valutazione della Ricerca (CNVR-MUR) e Presidente dell’Intercollegio di Area Medica.Guida il Comitato, formato da altri 20 membri , docenti, ricercatori ed esperti di fama internazionale nel campo della biosicurezza, delle biotecnologie e delle scienze della vita.ed Enti Istituzionali interessati per l’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, innovativo, di sicurezza sociale e di consulenza in ambito nazionale, comunitario ed internazionale sulle problematiche e le numerose ed urgenti sfide che attendono il nostro Paese. Numerosi e complessi sono gli ambiti di sua competenza nel campo della salute e dell’ambiente in generale e quindi in settori in grande crescita: dal quello delle biobanche (fra cui quella del DNA), ai rischi negli ambienti di vita (Urban Health, One Health e Planetary Health), alle nuove potenzialità ed alla biosicurezza in campo agro-alimentare, a tutto il vasto campo della biomedicina, dalle terapie geniche, della medicina molecolare, delle nanotecnologie e biotecnologie molecolari avanzate, fino a grandi temi sociali quali quello della denatalità.In base alle direttive ed alle intenzioni espresse dal Presidente, il Comitato, quale supporto diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si propone di “continuare ad essere strumento di parere e proposta, utile a supportare il Governo nelle proprie riflessioni e decisioni sui temi di ricerca, sviluppo ed innovazione e di indirizzare la propria azione per garantire forme di intervento unitarie ed omogenee nelle materie di competenza, secondo i fini istituzionali del Comitato stesso”.