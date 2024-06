Giuseppe Curigliano eletto presidente degli oncologi europei dell’Esmo

Giuseppe Curigliano è stato eletto Presidente dell’European Society for Medical Oncology (Esmo). Guiderà la più importante Società Scientifica europea di oncologia nel biennio 2027-28

Curigliano è Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università degli Studi di Milano e Direttore della Divisione Sviluppo di nuovi farmaci all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Dopo una lunga carriera tra Italia e Stati Uniti ha avuto ruolo importanti all’interno di Esmo ed è anche Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica dal 2021.

“Esmo deve essere all’avanguardia nella decodifica della complessità del cancro per poterlo prevenire e curare attraverso la scienza e l’educazione – afferma il neo Presidente Eletto Esmo Curigliano -. Dobbiamo essere in grado di mettere a disposizione di tutti i pazienti i risultati ottenuti al di là dei confini geografici. In qualità di Presidente dell’Esmo, la mia missione sarà quella di superare le attuali sfide nell’integrazione delle diverse discipline oncologiche attraverso un piano globale focalizzato sull’educazione e sull’inclusività nell’ottica del progresso globale nella cura del cancro. Sono profondamente impegnato a promuovere una cultura di apprendimento continuo e di sviluppo professionale. Vogliamo assicurare che gli oncologi di tutto il mondo abbiano accesso alle conoscenze e alle risorse più recenti. La Società deve continuare a investire nella formazione di una comunità globale di professionisti che si dedichino a fare una differenza significativa nella vita dei pazienti oncologici. Guardando al futuro è fondamentale che Esmo continui a portare avanti la sua missione di promuovere l’eccellenza nel settore dell’oncologia medica per garantire cure ottimali a tutti i pazienti. Rimarrò fermo nel mio impegno nel promuovere la collaborazione tra esperti oncologici multidisciplinari, sostenendo pratiche basate sull’evidenza e approcci innovativi al trattamento e alla ricerca sul cancro”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’elezione del prof. Curigliano alla guida della più importante Società Scientifica europea di oncologia – commenta Francesco Perrone, Presidente nazionale Aiom -. Come Aiom ci siamo impegnati in prima persona per favorire la sua elezione. La nostra specializzazione medica è davvero un’eccellenza del sistema sanitario nazionale anche grazie al contributo di importanti e stimati professionisti come il prof. Curigliano”.

L’elezione del Prof. Curigliano segue di poche settimane quella della Prof.ssa Barbara Jereczek alla presidenza della European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO). ”Viene confermata la bontà della scelta di aggregare nel Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia alcuni tra i migliori ricercatori e clinici italiani – ha dichiarato sottolinea il prof. Gianluca Gaetano Vago, Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università di Milano – Continueremo, con ancora più convinzione, nel lavoro di ricerca, di cura e di formazione dei nostri giovani studenti in questo settore così importante della medicina”.



“L’elezione del prof. Giuseppe Curigliano alla prossima presidenza degli oncologi europei di Esmo è la dimostrazione che la qualità della ricerca e dell’assistenza oncologica italiana è e resta ad altissimi livelli. Il prof. Curigliano non è solo uno straordinario ricercatore, ma anche un grande sostenitore della assistenza oncologica multidisciplinare, che l’Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari oggi rappresenta in Italia” ha dichiarato presidente Aigom, Stefania Gori.