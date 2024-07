Farmindustria. Cattani confermato alla presidenza per il biennio 2024-2026

Conferma all’unanimità peralla Presidenza di Farmindustria. Sarà in carica per il biennio 2024-2026. Cattani - parmigiano, 53 anni, sposato, due figli, laureato in Scienze Biologiche ad indirizzo biomolecolare, con una specializzazione in Chimica e Tecnologia Alimentari - è Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta.È anche nel Consiglio Generale di Confindustria e nel Consiglio Generale di Assolombarda. Da ottobre 2022 è Presidente del Club Santé Italia, che riunisce 40 aziende francesi in Italia in ambito medico-farmaceutico.(Chiesi Farmaceutici) è stato nominato Presidente Onorario di Farmindustria.L’Assemblea ha, inoltre, eletto il Comitato di Presidenza composto da cinque• Alessandro Chiesi (Chiesi Farmaceutici)• Valentino Confalone (Novartis Farma)• Massimo Di Martino (Abiogen Pharma)• Paivi Kerkola (Pfizer Italia)• Pierluigi Petrone (Euromed)Delfanno parte anche:• Lucia Aleotti (A. Menarini)• Francesco De Santis (Italfarmaco)• Fabio Landazabal (GlaxoSmithKline)• Morena Sangiovanni (Boehringer Ingelheim Italia)• Mario Sturion Neto (Johnson & Johnson)• Luciano Grottola (Ecupharma)Le linee programmatiche della nuova squadra per il biennio 2024-2026 saranno illustrate nel corso dell’Assemblea di Farmindustria, che si svolgerà a Roma domani giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso l’Auditorium della Conciliazione.