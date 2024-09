Problemi comportamentali nei bambini collegati a elevati livelli di cortisolo nei capelli

I livelli di cortisolo accumulati nei capelli sono collegati ai problemi comportamentali nei bambini di 11 anni. A questa conclusione è giunto lo studio di un gruppo guidato da Ane Arregi-Otxotorena, dell’University of the Basque Country (Spagna). I risultati dello studio sono stati pubblicati da Hormones and Behavior.

I ricercatori sono partiti dal presupposto che il cortisolo, l’ormone secreto dall’organismo per rispondere a situazioni stressanti, è solitamente presente nel sangue, nella saliva e nelle urine, ma si accumula nei capelli, quando vi è una situazione di stress cronico. Per analizzare il collegamento tra concentrazione di cortisolo nei capelli e stress cronico, il team ha utilizzato campioni di capelli di bambini di 11 anni inseriti nel progetto internazionale INMA (Environment and Childhood), che raccoglie informazioni su bambini e famiglie, a partire dalla gravidanza.

Le evidenze

Dall’analisi è emerso che i principali problemi comportamentali nei bambini sono correlati a livelli più alti di cortisolo nei capelli. Inoltre, lo stress materno è correlato ai problemi comportamentali dei bambini; ma ciò significa anche che lo stress materno può anche influenzare i livelli di cortisolo dei bambini, attraverso problemi comportamentali.

In secondo luogo, il team ha osservato che una maggiore esposizione al rumore ambientale si associa a livelli di cortisolo più bassi.” Abbiamo visto che più alto è il livello di rumore, più bassi sono i livelli di cortisolo – osservano i ricercatori – Lo stress acuto iniziale causato dal rumore può portare a un aumento temporaneo dei livelli di cortisolo, ma lo stress cronico causato dall’esposizione a lungo termine ad alti livelli di rumore può ridurne i livelli”.

“Resta ancora molto da indagare in relazione ai fattori che influenzano i livelli di cortisolo nei capelli nei bambini e nei giovani – spiega Arregi-Otxotorena, leader dello studio – Riteniamo che la rilevazione del cortisolo nei capelli possa essere uno strumento utile per valutare come le esposizioni ambientali influenzino lo stress cronico: comprendere questo aspetto può aiutare nell’implementazione di politiche pubbliche efficaci”.

Fonte: Hormones and Behavior 2024

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X24001004?via%3Dihub