Mpox. Nell’ultimo mese segnalati oltre 2mila casi nel mondo. Il Report globale dell’Oms

Dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2024, sono stati segnalati all’Oms un totale di 106.310 casi di mpox confermati in laboratorio, compresi 234 decessi, da 123 Paesi/territori/aree in tutte e sei le Regioni dell’Oms. Le curve epidemiche suggeriscono che l’epidemia continua a un livello di trasmissione relativamente basso nella regione delle Americhe, nella regione europea, in quelle del Sud-est asiatico, nella regione del Mediterraneo orientale e nel Pacifico occidentale. La regione africana, invece, mostra livelli di casi confermati in laboratorio in forte aumento e il più alto numero di casi registrati dall’inizio della sorveglianza globale nel 2022.

Ma le regioni dell’Europa e del Pacifico occidentale hanno registrato il più alto aumento mensile di casi nell’agosto 2024 rispetto a luglio, rispettivamente dell’89% e del 68%. La Spagna ha riportato l’aumento più alto nella Regione europea (n = 136 vs 20),

Questi alcuni dei dati emersi dal 37° Rapporto sulla situazione per l’epidemia multinazionale di mpox, che fornisce un aggiornamento della situazione epidemiologica settimanale del vaiolo delle scimmie in Africa e della situazione epidemiologica globale mensile. Il Report fornisce quindi una panoramica di un protocollo di trasmissione mpox dell’OMS con l’obiettivo di indagare i focolai di mpox in modo standardizzato, migliorando gli sforzi di controllo e affrontando le lacune di conoscenza critiche.

Situazione globale

Nel mese di agosto 2024 sono stati segnalati 2.082 nuovi casi, con un aumento del 15,6% rispetto al mese precedente e il più alto numero di casi mensili dal novembre 2022.

Le regioni dell’Europa e del Pacifico occidentale, come abbiamo visto, hanno registrato il più alto aumento mensile di casi nell’agosto 2024 rispetto a luglio, rispettivamente dell’89% e del 68%. La regione delle Americhe ha registrato un calo dei casi nel mese di agosto. Nel mese di agosto 2024, la maggior parte dei casi è stata segnalata dalla regione africana (62,3%), seguita dalla regione europea (13,7%) e dalla regione del Pacifico occidentale (13,2%). Nell’agosto 2024, 33 dei 48 Paesi (68,8%) hanno registrato un aumento dei casi rispetto a luglio 2024.

Il Burundi ha riportato l’aumento relativo più alto nella Regione africana (n = 222 vs nove), la Spagna l’aumento più alto nella Regione europea (n = 136 vs 20), l’Argentina l’aumento più alto nella Regione delle Americhe (n = 26 vs cinque), l’Australia ha riportato l’aumento più alto nella Regione del Pacifico occidentale (n = 245 vs 101) e il Pakistan l’aumento più alto nella Regione del Sud-Est asiatico (uno vs zero).