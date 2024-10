Covid. Il monito di Tedros (Oms): “Durante la pandemia le fake su mascherine, vaccini e lockdown si sono diffuse con la stessa rapidità del virus, rivelandosi quasi altrettanto letali”

"Internet e le piattaforme dei social media hanno offerto alle persone un accesso senza precedenti alle informazioni sulla salute. Ma hanno anche accelerato la diffusione di informazioni errate e disinformazioni, che hanno contribuito alla sfiducia nei vaccini e in altri interventi sanitari, hanno alimentato lo stigma e la discriminazione e hanno persino portato alla violenza contro gli operatori sanitari e i gruppi emarginati. Durante la pandemia di Covid, le fake news su mascherine, vaccini e lockdown si sono diffuse con la stessa rapidità del virus stesso, rivelandosi quasi altrettanto letali".

Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura al Vertice mondiale sulla sanità.

"Proprio come la disinformazione ha indebolito la risposta alla pandemia stessa, continua a indebolire i negoziati sull'accordo pandemico dell'Oms.

Media, celebrità, influencer dei social media e politici hanno diffuso false affermazioni secondo cui l'accordo cederà la sovranità nazionale all'Oms e le darà il potere di imporre lockdown o obblighi vaccinali ai paesi. Come sapete, queste affermazioni sono, ovviamente, del tutto false. I governi sovrani stanno negoziando l'accordo; e i governi sovrani lo implementeranno, in conformità con le proprie leggi nazionali", ha proseguito.



"È facile biasimare, liquidare, ridicolizzare o insultare coloro che credono o diffondono informazioni errate o disinformazioni. Certamente, i governi e le aziende di Internet e dei social media hanno la responsabilità di impedire la diffusione di bugie dannose e di promuovere l'accesso a informazioni sanitarie accurate. L'Oms - ha spiegato - sta collaborando con una serie di aziende, ricercatori e partner per comprendere come si diffondono la cattiva informazione e la disinformazione, chi ne è il bersaglio, come viene influenzato e cosa possiamo fare per contrastare questo problema".





"Ma dobbiamo anche assicurarci che quando cerchiamo la fiducia degli altri, siamo noi stessi degni di fiducia. Non possiamo dare per scontato o aspettarci la fiducia: dobbiamo guadagnarcela. Tutto inizia ascoltando le persone a cui forniamo i nostri servizi, per comprendere le loro esigenze e preferenze, nonché le ragioni per cui credono a informazioni errate e disinformate. Significa progettare e fornire servizi sanitari sicuri, accessibili, convenienti e incentrati sulle persone; significa fornire e promuovere informazioni sanitarie accurate e culturalmente sensibili; e significa produrre risultati".



"Ciò vale per tutti noi: governi, operatori sanitari, ricercatori, finanziatori, società civile e Oms. Un modo in cui l'Oms lo fa è ascoltare attivamente i giovani e coinvolgerli nelle soluzioni. Ecco perché abbiamo istituito il Consiglio dei giovani dell'Oms, molti dei cui membri sono qui oggi", ha concluso il direttore generale dell'Oms.

G.R.