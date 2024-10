Infezioni. Svelato funzionamento della proteina GBP1

Le proteine leganti il guanilato (GBP) svolgono un ruolo cruciale nel sistema immunitario innato. Queste molecole, per combattere batteri e parassiti, li “avvolgono” in un rivestimento proteico.Un gruppo di ricercatori Delft University of Technology (Paesi Bassi), guidato da, ha svelato come il sistema immunitario sfrutta la proteina legante il guanilato 1 (GBP1).Stringendo il rivestimento proteico, la membrana dei batteri si rompe e le cellule immunitarie entrano in gioco eliminando l’infezionePer decodificare la strategia di difesa dei GBP, i ricercatori hanno osservato il modo in cui le proteine GBP1 si legano alle membrane batteriche utilizzando un microscopio elettronico criogenico.I risultati dello studio sono stati pubblicati da Nature Structural & Molecular Biology, potrebbero rivelarsi utili nella messa a punto di nuovi farmaci e terapie per le persone con un sistema immunitario indebolito.“Siamo stati in grado di ottenere un’immagine tridimensionale dettagliata di come si forma il rivestimento proteico – conclude Arjen Jakobi – Le GBP costituiscono la prima linea di difesa contro varie malattie infettive come dissenteria, febbre tifoide causata dal batterio della Salmonella e la tubercolosi, clamidia, e toxoplasmosi”