Farmaceutica. Sanofi cede il 50% di Opella al fondo CD&R per 16 mld di euro, ma lo Stato francese entra nel capitale

Opella, la società di farmaci da banco di Sanofi, vale 16 miliardi di euro, pari a 14 volte il margine operativo lordo atteso nel 2024. Sulla base di questoenterprise value il gruppo francese si prepara a vendere una quota di controllo, pari al 50% della società, al fondo d'investimento statunitense Clayton Dubilier & Rice (CD&R), riporta l'Ansa. Per la cessione, preannunciata dieci giorni fa, hanno preso il via trattative in esclusiva per arrivare al closing nel secondo trimestre del prossimo anno. A farle decollare ha contribuito l'intervento dello Stato in un'operazione che ha suscitato clamore in Francia, dove non è piaciuta l'idea che l'antidolorifico più diffuso nel paese, il Doliprane, passi in mani americane piuttosto che al fondo francese Pai Partners che aveva presentato una propria offerta.I colloqui in esclusiva sono ripartiti su nuove basi dopo che CD&R ha accettato di assumere una serie di impegni sul fronte del mantenimento dei posti di lavoro, degli investimenti, per 70 milioni di euro, e della produzione a livello locale, come chiesto dal governo. Quest'ultimo entra in campo direttamente e acquisirà una partecipazione fra l'1 e il 2% del capitale tramite il fondo di investimento statale Bpifrance che spenderà tra i 100 e i 150 milioni ed entrerà nel cda di Opella così da poter fare sentire la sua voce. L'azienda di consumer health di Sanofi impiega oltre 11.000 persone, è presente in 100 Paesi e gestisce 13 siti produttivi all'avanguardia e quattro centri di ricerca. Con un portafoglio di 100 marchi, tra i quali Allegra, Doliprane, Novanight, Icy Hot e Dulcolax, Opella è la terza azienda nel mercato dei farmaci da banco e delle vitamine e degli integratori a livello mondiale con oltre mezzo miliardo di consumatori. Con la cessione del controllo Sanofi, che rimarrà con una quota di minoranza importante, intende concentrarsi su medicinali e vaccini innovativi.