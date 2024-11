Aifa. Personale dirigente sanitario proclama stato di agitazione. “Disparità di trattamento con Ministero Salute”

QS Edizioni - lunedì 4 novembre 2024

“Proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale dirigente sanitario dell’Agenzia del farmaco: sono necessarie risposte concrete” È quanto dichiarano la FP CGIL Roma e Lazio eUILPA.



“Oramai da anni– continuano le organizzazioni–il personale dirigente sanitario dell’Agenzia del farmaco (AIFA) chiede il riconoscimento del ruolo unico e dell’indennità di esclusività e denuncia la discriminatoria disparità di trattamento rispetto ai colleghi e alle colleghe in servizio presso il Ministero della Salute. È passato più di un anno da quando alle rassicurazioni del Capo di Segreteria Tecnica del Ministro Schillaci è conseguito un nulla di fatto e un colpevole silenzio da parte del Ministero dell’Economia, unico soggetto in grato disanare questaingiustizia. A questo silenzio – concludono – abbiamo risposto proclamando lo stato di agitazione echiedendo l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione. Vigileremo fin quandoquesta iniqua disparità non sarà completamente sanata”.

