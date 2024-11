Tumori. Elevati livelli di omega-3 e omega-6 nel sangue ne riducono il rischio

Livelli elevati di acidi grassi omega-3 e omega-6 nel sangue si associano a un rischio inferiore di sviluppare diversi tipi di tumori. A questa conclusione è giunto lo studio di un team dell’Università della Georgia (USA) guidato da Yuchen Zhang, i cui risultati sono stati pubblicati dall’International Journal of Cancer.Lo studio ha preso in considerazione, complessivamente, oltre 250mila persone del Regno Unito, seguite per più di un decennio. Quasi 30.000 hanno sviluppato una forma di cancro durante il periodo di studio.Dall’analisi è emerso che i partecipanti con livelli più alti di omega-3 nel sangue avevano sviluppato un minor numero di casi di cancro al colon, allo stomaco, ai polmoni e di altre neoplasie legate all’apparato digerente. Coloro che avevano livelli elevati di omega-6 nel sangue, invece, mostravano un tasso di incidenza più basso relativamente a 14 diversi tumori, tra cui quelli del cervello, della vescica e il melanoma.Di contro, i ricercatori hanno anche scoperto che livelli elevati di omega-3 nel sangue possono essere associati a un rischio leggermente più alto di cancro alla prostata. Conosciuti come “grassi sani”, gli acidi grassi omega-3 e omega-6 sono essenziali per la salute umana. Sono presenti nei pesci grassi, nelle noci e in alcuni oli vegetali come l’olio di canola.