Congo. Si indaga su malattia influenzale sconosciuta che ha causato almeno 79 vittime

QS Edizioni - giovedì 5 dicembre 2024

- La maggior parte delle persone decedute ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni. Sono più di 300 le persone contagiate, con sintomi quali febbre, mal di testa, raffreddore e tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Sono state inviate squadre di intervento nella provincia di Kwango, in particolare nella zona sanitaria di Panzi, dove la malattia è più diffusa, per gestire i casi e indagare sulla natura della malattia.

Nella Repubblica Democratica del Congo si sono registrati almeno 79 i decessi legati ad una malattia sconosciuta con sintomi simili all'influenza. A riportarlo è il Ministero della Salute. La maggior parte delle persone decedute ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni.



Sono più di 300 le persone contagiate, con sintomi quali febbre, mal di testa, raffreddore e tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Sono state inviate squadre di intervento nella provincia di Kwango, in particolare nella zona sanitaria di Panzi, dove la malattia è più diffusa, per gestire i casi e indagare sulla natura della malattia.



Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a vigilare. Hanno esortato le persone a lavarsi frequentemente le mani con il sapone, a evitare assembramenti e a non toccare i corpi dei defunti senza personale sanitario qualificato.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata