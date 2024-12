Tumore del colon-retto a esordio precoce in aumento a livello globale

I tassi di incidenza del cancro del colon-retto (CRC) a esordio precoce sono in aumento in 27 Paesi del mondo su 50 presi in considerazione. Venti fanno registrare aumenti più rapidi per la malattia a esordio precoce. In quattordici, tra cui gli Stati Uniti, l’incidenza della patologia sta aumentando soprattutto tra i giovani adulti, mentre tende a stabilizzarsi tra gli over dai 50. A delineare questo scenario è uno studio condotto da un team dell’American Cancer Society (ACS), pubblicato da The Lancet Oncology.L’obiettivo del lavoro del team USA è stato quello di esaminare le tendenze attuali dell’incidenza del CRC nei giovani rispetto agli anziani, utilizzando i dati raccolti dal 1943 fino al 2017.Dall’analisi è emerso che, nell’ultimo decennio, i tassi di incidenza del CRC a esordio tra 25 e 49 anni di età sono rimasti stabili in 23 paesi, ma sono aumentati in 27. I maggiori incrementi annuali sono stati registrati in Nuova Zelanda (4,0%), Cile (4,0%) e Porto Rico (3,8%).Per quanto riguarda la fascia over 50, quattordici dei 27 paesi mostrano tassi stabili (Porto Rico, Argentina, Norvegia, Francia, Irlanda) o in calo (Israele, Canada, USA, Inghilterra, Germania, Scozia, Slovenia, Australia e Nuova Zelanda).L’aumento del tumore del colon-retto a esordio precoce si è rivelato più rapido tra gli uomini che tra le donne in Cile, Porto Rico, Argentina, Ecuador, Thailandia, Svezia, Israele e Croazia, mentre le giovani donne hanno fatto registrare aumenti più rapidi in Inghilterra, Norvegia, Australia, Turchia, Costa Rica e Scozia.Per i restanti 13 paesi con trend in aumento in entrambe le fasce d’età, l’aumento percentuale annuo nei giovani rispetto agli anziani è stato maggiore in Cile, Giappone, Svezia, Paesi Bassi, Croazia e Finlandia.Negli ultimi cinque anni, infine, il tasso di incidenza del CRC a esordio precoce è stato più alto in Australia, Porto Rico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Corea del Sud (da 14 a 17 ogni 100.000) e più basso in Uganda e India (4 ogni 100.000).“L’aumento del cancro del colon-retto a esordio precoce è un fenomeno globale”, sottolinea, autore senior della ricerca, “Questa preoccupante tendenza evidenzia la necessità di disporre di strumenti innovativi per prevenire e controllare i tumori legati alle abitudini alimentari, all’inattività fisica e al sovrappeso. Aumentare la conoscenza dei sintomi, come sanguinamento rettale, dolore addominale, alterazioni delle abitudini intestinali e perdita di peso inspiegabile, può aiutare a ridurre i ritardi nella diagnosi e a diminuire la mortalità”.