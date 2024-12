Farmaci. Parere favorevole Aifa all’ammissione alla rimborsabilità glucagone spray nasale per il trattamento dell'ipoglicemia severa

La Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (Cse) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella seduta di novembre 2024, ha espresso parere favorevole all’ammissione alla rimborsabilità del farmaco Baqsimi (glucagone spray nasale), trattamento per l’ipoglicemia severa nei pazienti adulti e pediatrici con diabete mellito.

Il medicinale, già approvato dall’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) e inizialmente classificato in classe A/RR - ricorda l'Agenzia - era stato escluso dalla rimborsabilità (Determina AIFA n. 628 del 10 ottobre 2023) a seguito di mancato accordo negoziale. Tuttavia, Aifa ha avviato un dialogo costruttivo con l’azienda titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio di Baqsimi che ha portato al raggiungimento, in breve tempo, di un importante obiettivo che garantirà l’accessibilità del farmaco a carico del SSN. La Determina di rimborsabilità sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale a conclusione dell’iter regolatorio in corso presso il CdA dell’Aifa.