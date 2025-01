Infezioni: identificato metabolita che previene la formazione di biofilm

Quando sono stressate le piante producono una molecola – il metabolita MEcPP – che impedisce la formazione dei biofilm batterici.La scoperta – effettuata da un team dell’Università della California Riverside, guidato da– potrebbe avere positive conseguenze nel campo della lotta alle infezioni batteriche.In ambito medico, i biofilm rendono le infezioni più difficili da trattare in quanto formano scudi protettivi per i batteri su dispositivi medici come cateteri o impianti.Per ancorarsi alle superfici di questi strumenti i batteri sfruttano strutture simili a peli chiamate fimbrie, che sono fondamentali nell’avvio della formazione del biofilm. Le stesse fimbrie aiutano i batteri ad agganciarsi a dispositivi e impianti, dove secernono una matrice protettiva che li protegge da antibiotici e detergenti. Senza fimbrie, dunque, la formazione del biofilm non sarebbe possibile.Attraverso lo screening genetico di oltre 9.000 batteri, il team ha identificato un gene – denominato fimE – che agisce da “interruttore” per spegnere per la produzione di fimbrie. Il gruppo di ricerca ha osservato che il metabolita MEcPP potenzia l’attività di questo gene e aumenta l’espressione di fimE, impedendo ai batteri di produrre fimbrie e formare biofilm. I ricercatori hanno infine scoperto che il metabolita MEcPP ha un effetto particolarmente efficace sul batterio Escherichia coli.