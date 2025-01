Inquinamento atmosferico. Appello ad azione urgente della comunità sanitaria in vista della conferenza Oms a marzo

In vista della seconda conferenza globale dell'Oms sull'inquinamento atmosferico e la salute a marzo 2025, la comunità sanitaria globale lancia un appello urgente all'azione per un'aria pulita, esortando governi, leader di aziende e decisori politici ad agire rapidamente per fermare l'inquinamento atmosferico e salvare vite.

L'inquinamento atmosferico è responsabile di almeno 7 milioni di morti ogni anno, e contribuisce a una crescente crisi sanitaria globale, con la stragrande maggioranza dei decessi causati da malattie non trasmissibili come problemi cardiovascolari, malattie respiratorie e cancro ai polmoni.

“Si tratta di un killer silenzioso. Su scala globale, le tendenze dell'inquinamento atmosferico sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi 10 anni, con un impatto sulla nostra salute a ogni respiro che facciamo”, spiega Maria Neira, direttrice del Dipartimento per l'ambiente, i cambiamenti climatici e la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità.



I leader devono prendere impegni coraggiosi, mentre la comunità sanitaria deve continuare a sostenere la protezione del nostro futuro. Unisciti all'appello all'azione: la tua firma contribuirà a guidare il cambiamento necessario per proteggere la salute pubblica dalla crescente minaccia dell'inquinamento atmosferico”.

La buona notizia è che i decessi dovuti all'inquinamento atmosferico sono prevenibili.

Gli operatori sanitari e assistenziali, i pazienti, i sostenitori della salute e le organizzazioni della società civile chiedono ai leader mondiali azioni coraggiose e decisive.

L'aria pulita è un diritto umano ed è fondamentale per la salute e il benessere di tutti.

Il costo sanitario globale associato all'esposizione all'inquinamento atmosferico è stimato in 8,1 trilioni di dollari nel 2019. Il mondo sta pagando per le conseguenze sulla salute dell'inquinamento atmosferico, ma meno dell'1% degli aiuti allo sviluppo globali è dedicato ad azioni per migliorare la qualità dell'aria nei paesi a basso e medio reddito, che ospitano le popolazioni più vulnerabili.

“Respirare aria pulita è innegabilmente essenziale per la vita di tutti ed essenziale per il diritto a un ambiente sano”, ha affermato Astrid Puentes Riaño, relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto umano a un ambiente sano.

Pertanto, i governi e le aziende devono adottare misure urgenti per implementare misure efficaci per garantirlo”.





L'appello lanciato oggi richiede azioni chiave da parte dei leader mondiali e delle parti interessate per salvaguardare la salute pubblica e garantire aria pulita per tutti: i governi devono applicare rigidi standard di qualità dell'aria, ridurre le emissioni alla fonte e allinearsi alle linee guida globali sulla qualità dell'aria dell'Oms; d

evono abbandonare i combustibili fossili in modo equo e corretto, assicurando che la transizione verso un'energia pulita sia inclusiva e accessibile a tutti. Occorre

migliorare i sistemi di monitoraggio e la capacità istituzionale per affrontare efficacemente le sfide della qualità dell'aria; a

umentare i finanziamenti nazionali e internazionali per elevare l'aria pulita a priorità nelle agende globali e nazionali.

Creare e supportare iniziative di sviluppo della forza lavoro interdisciplinari e multisettoriali, sensibilizzazione e formazione che consentano alle comunità e alle parti interessate di affrontare efficacemente l'inquinamento atmosferico.