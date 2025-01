Farmaci. Ema compie 30 anni. Cooke: “Tanti progressi nella scienza e nella medicina nell'Unione Europea”

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) celebra 30 anni di attività, un risultato che segna la rilevanza del suo ruolo all'interno dell'Unione Europea (Ue) nella valutazione e autorizzazione di medicinali sicuri e di alta qualità per 450 milioni di persone in Europa: l'Ema

ha iniziato a operare il 26 gennaio 1995. Nei suoi 30 anni di attività, l'ambiente sanitario ha subito radicali cambiamenti scientifici, tecnologici, legislativi e sociali.

Ma la missione dell'Ema è rimasta coerente: garantire che gli esseri umani e gli animali nell'Ue abbiano accesso a medicinali di alta qualità, sicuri ed efficaci quando ne hanno bisogno.

“Questa è una storia europea di cui essere orgogliosi e da celebrare - commenta Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Agenzia -

Sappiamo che ci sono sfide davanti a noi, ma il nostro futuro è incredibilmente luminoso.

Credo che con una comunicazione aperta e la collaborazione, possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo ci prefiggiamo.

Insieme, possiamo realizzare la nostra visione di un percorso rapido dall'innovazione a medicinali sicuri ed efficaci”.



L'Ema è stata istituita nel 1995 per gestire la procedura centralizzata per l'autorizzazione dei medicinali e per armonizzare il lavoro degli organismi nazionali di regolamentazione dei medicinali esistenti.

Originariamente con sede a Londra, l'Agenzia si è trasferita nei Paesi Bassi nel 2019 in seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE.

All'inizio, l'Agenzia aveva due comitati scientifici con rappresentanti di 15 Stati membri.

Oggi ha sette comitati scientifici, cinque dei quali includono pazienti e membri professionisti sanitari che svolgono un ruolo fondamentale nella valutazione dei rischi e dei benefici dei medicinali durante il loro ciclo di vita.

Oltre 30 gruppi di lavoro forniscono competenze scientifiche per la regolamentazione dei medicinali attingendo a un pool di diverse migliaia di esperti scientifici europei provenienti da 27 Stati membri e da Islanda, Norvegia e Liechtenstein.





Nel corso degli anni all'Agenzia sono state assegnate crescenti responsabilità ai sensi della legislazione dell'Ue.

Il suo ruolo si è ampliato notevolmente a causa della pandemia di Covid-19 con un nuovo mandato esteso per affrontare le sfide emergenti come il coordinamento delle risposte nazionali alle carenze di medicinali, il supporto all'innovazione, in particolare in situazioni di crisi, ma anche in preparazione ad altre minacce sanitarie emergenti.

“L'ambizione originale - prosegue Cooke - era quella di centralizzare la valutazione dei medicinali innovativi, in modo che, nelle parole della presidenza francese dell'epoca, ‘tutti i pazienti nell'Ue potessero beneficiare il più rapidamente possibile dei migliori trattamenti’.

Abbiamo applicato gli stessi principi ai medicinali veterinari e nel corso degli anni abbiamo costantemente promosso il meglio della scienza per supportare la salute pubblica e animale negli Stati membri.