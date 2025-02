Depressione post partum. Scienziati americani verso test del sangue per diagnosi precoce e trattamento preventivo

Una nuova ricerca sulla depressione post-partum portata avanti dalla University of Virginia School of Medicine e dalla Weill Cornell Medicine potrebbe portare alla messa a punto di un esame del sangue per identificare le donne a rischio, e forse anche a un trattamento preventivo.

La ricerca suggerisce che le donne incinte potrebbero avere livelli caratteristici di alcune molecole nel sangue che aumentano il rischio di sviluppare depressione post-partum.

Queste molecole, chiamate steroidi neuroattivi, derivano dal progesterone, un ormone che svolge un ruolo fondamentale nella gravidanza e nel ciclo mestruale.

Misurare queste molecole tramite un semplice esame del sangue potrebbe consentire ai medici di iniziare prima il trattamento per la depressione post partum, forse anche prima che compaiano i sintomi, affermano i ricercatori.

Jennifer Payne, esperta in psichiatria riproduttiva presso UVA Health e la University of Virginia School of Medicine.

“Studiare la depressione post-partum ci offre un modo per identificare i cambiamenti biologici che si verificano prima che una persona diventi depressa, perché il momento in cui questa forma si manifesta è chiaramente prevedibile”, ha affermato la ricercatrice, esperta in psichiatria riproduttiva presso UVA Health e la University of Virginia School of Medicine.

La depressione post-partum colpisce dal 10% al 15% delle neomamme.

Mentre molte soffrono di un leggero e temporaneo ‘baby blues’, la depressione post-partum è una condizione a lungo termine che può provocare nelle mamme una tristezza persistente, un'ansia soffocante, un ostinato senso di disperazione e la sensazione di non riuscire a creare un legame con il proprio bambino.

Ciò può avere un impatto terribile sia sulla madre che sul bambino, un impatto che può durare anni.

“Il post-partum è l'unico periodo della vita in cui sappiamo che esiste un fattore scatenante biologico che garantisce che una certa percentuale di persone si ammalerà”, ha affermato Lauren Osborne della Weill Cornell, che ha co-diretto lo studio con Payne.

Se riusciamo a districare questa biologia e a trovare dei fattori predittivi, non solo aiuteremo le donne, ma potremmo anche fare un passo avanti nel tentativo di trovare fattori predittivi anche per altre malattie psichiatriche”.





Non è chiaro il motivo per cui solo alcune donne sviluppano depressione post-partum, ma le nuove scoperte suggeriscono che uno squilibrio nel metabolismo del progesterone nel corpo potrebbe essere un fattore scatenante.

Per comprendere meglio il ruolo del progesterone, i ricercatori si sono concentrati sull'ormone e sul suo percorso metabolico nel corpo.

Gli scienziati hanno misurato i livelli di steroidi neuroattivi derivati dal progesterone nel sangue di 136 donne durante il secondo e il terzo trimestre.

Di queste, 33 hanno sviluppato depressione post-partum dopo il parto.

Due steroidi neuroattivi sembrano influenzare il rischio di sviluppare il disturbo: pregnanolone e isoallopregnanolone.

Il pregnanolone agisce su un particolare recettore cellulare per ridurre lo stress.

L'isoallopregnanolone, d'altra parte, agisce sullo stesso recettore per aumentare lo stress.

Nel terzo trimestre, le donne che hanno sviluppato depressione post partum avevano un rapporto pregnanolone/progesterone più basso e un rapporto isoallopregnanolone/pregnanolone più alto rispetto a quelle che non avevano avuto problemi, hanno scoperto i ricercatori.

Livelli elevati di progesterone nella tarda gravidanza erano anche associati a un rischio più elevato di depressione post partum.





I ricercatori hanno in programma di provare a replicare i loro risultati in un gruppo più ampio e diversificato di donne nella speranza di sviluppare un test clinico per prevedere il rischio di depressione.

Inoltre, affermano che il loro lavoro potrebbe portare a un trattamento preventivo, forse con uno dei due farmaci da prescrizione, brexanolone e zuranolone, già disponibili per trattare la depressione post partum.