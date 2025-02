Tumore del seno. Incidenza negli Usa varia in base a zona di provenienza. Occorre un punteggio di rischio geografico?

Le tendenze dell’incidenza del cancro al seno nelle donne statunitensi sotto i 40 anni variano in base all’area geografica. A mostrarlo è uno studio della Columbia University Mailman School of Public Health, guidato da Rebecca Kehmm, che ha esaminato il trend della patologia nei diversi Stati degli USA, nelle regioni geografiche, nelle aree metropolitane e rurali e all’interno dei gruppi etnici.

I risultati della ricerca, pubblicati da Cancer Causes & Control, supportano l’ipotesi di prendere in considerazione anche l’area di provenienza per identificare meglio i gruppi di donne a maggior rischio di cancro al seno a esordio precoce.

Lo studio

I ricercatori hanno utilizzato il database U.S. Cancer Statistics per valutare i tassi di incidenza del tumore del seno – aggiustati per età – dal 2001 al 2020, nelle donne di età compresa tra 25 e 39 anni. Dall’analisi è emerso che, nel periodo considerato, l’incidenza del cancro al seno nelle donne sotto i 40 anni è aumentata di oltre lo 0,50% all’anno in 21 Stati, mentre è rimasta stabile o è diminuita negli altri.

L’incidenza complessiva del carcinoma mammario ad esordio precoce era compresa in una forbice che andava dai 28,6 casi per 100.000 persone del Wyoming ai 41 casi per 100.000 persone del Connecticut. I cinque stati con la più alta incidenza di esordio precoce dal 2001 al 2020 sono stati Maryland, New York, New Jersey, Hawaii e Connecticut.

Per quanto riguarda le regioni geografiche, quella Occidentale ha mostrato l’incremento più consistente dal 2001 al 2020. Il Nordest ha fatto registrare il tasso di incidenza più alto in assoluto tra le donne sotto i 40 anni, con un significativo aumento nel tempo di valutazione. Il Sud è stata l’unica regione in cui il cancro al seno sotto i 40 anni non è aumentato dal 2001 al 2020.

Le etnie

A livello di etnie, quella ispanica ha mostrato i tassi di frequenza di esordio precoce più bassi in tutte le regioni, mentre le donne caucasiche sono state l’unico gruppo etnico ad andare incontro a un aumento statisticamente significativo dell’incidenza del cancro al seno a esordio precoce in tutte e quattro le regioni geografiche degli Stati Uniti. Il primato della più alta incidenza di cancro al seno a esordio precoce, tuttavia, spetta alle donne afro-americane.

Secondo gli autori dello studio, per quanto riguarda i fattori di rischio – oltre alla residenza – sarebbe importante indagare anche su abitudini sociali come il consumo di alcol. “L’aumento dell’incidenza che osserviamo è allarmante e non può essere spiegato dai soli fattori genetici, che si evolvono in periodi molto più lunghi, né dai cambiamenti nelle pratiche di screening, dato che le donne sotto i 40 anni sono al di sotto dell’età raccomandata per i controlli di routine”, spiega Rebecca Kehmm, prima autrice dello studio.

Fonte: Cancer Causes & Control 2025

https://link.springer.com/article/10.1007/s10552-025-01968-7