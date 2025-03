Sanità Digitale. AssoSoftware e Agenas firmano protocollo d’intesa

Assosoftware, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di software per aziende, professionisti e PA, e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) hanno siglato un protocollo d’intesa per il potenziamento dell’interoperabilità tra i servizi sanitari e i software gestionali. Questa collaborazione segna l’inizio di un processo volto a migliorare la qualità dei servizi sanitari, attraverso la condivisione di metodologie e strumenti che supportano i servizi digitali in sanità.

“Siamo lieti di avviare la collaborazione con Agenas su un tema così cruciale per il nostro Paese – ha commentato Pierfrancesco Angeleri, Presidente di Assosoftware – l’innovazione digitale è fondamentale per il futuro della sanità e questo accordo ci permetterà di effettuare un importante lavoro di analisi e approfondimento per sviluppare sistemi sempre più efficaci a supporto degli operatori del Ssn. L’obiettivo di Assosoftware, attraverso i propri associati, è quello di fornire il proprio contributo verso la piena e integrata digitalizzazione dei servizi sanitari, che non può prescindere dall’interoperabilità con i software gestionali.”

La collaborazione, che sarà definita attraverso specifici Accordi Attuativi tra le parti, si inserisce in un contesto più ampio di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e rappresenta un elemento cruciale verso l’implementazione della sanità digitale di cui Agenas è Agenzia nazionale.