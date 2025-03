Sperimentazioni cliniche. Nasce ‘mappa’ europea dei trial per pazienti e medici

Una vera e propria mappa delle sperimentazioni cliniche, accessibile dal sito web pubblico del Clinical Trials Information System (Ctis),

per fornire ai pazienti e ai professionisti sanitari un facile accesso a informazioni complete e in tempo reale sui trial condotti nella loro area, aumentando l'accesso alla ricerca clinica nell'Unione Europea (Ue).





Gli utenti possono cercare sperimentazioni in corso per area geografica e condizione medica.

La ricerca supporta query in linguaggio semplice e include un sistema di correzione automatica che fornisce suggerimenti in caso di errori di ortografia.

I risultati della ricerca offrono i dettagli di contatto dell'investigatore, consentendo al pubblico di informarsi direttamente sulla potenziale iscrizione a una determinata sperimentazione.

La prima versione della mappa è fornita in inglese.

Ulteriori lingue dell'Ue saranno aggiunte nelle versioni future.





La creazione della mappa è un'azione inclusa nel piano di lavoro dell'iniziativa Accelerating Clinical Trials in the European Union (ACT EU) per il 2025-2026.

Risponde alle richieste di una dashboard semplice e intuitiva per il paziente per CTIS per aiutare le parti interessate, in particolare i pazienti, a individuare le sperimentazioni cliniche di interesse in Europa.