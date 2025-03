Batteri resistenti agli antimicrobici, microplastiche sul banco degli imputati

Le microplastiche sono responsabili di un aumento delle resistenze dei batteri ai farmaci. A osservarlo è stato un team guidato da Muhammad Zaman, del Boston University College of Engineering (USA), che, in uno studio, ha scoperto come i batteri esposti alle microplastiche siano diventati resistenti a diversi tipi di antibiotici comunemente usati per curare le infezioni.

Una notizia particolarmente preoccupante per le persone che vivono in aree povere e ad alta densità, dove la plastica scartata si accumula e le infezioni batteriche si diffondono facilmente.

Lo studio

I ricercatori hanno testato in laboratorio come un comune batterio, l’Escherichia coli, reagisce in un ambiente chiuso in cui sono presenti microplastiche. La plastica fornisce una superficie a cui i batteri si attaccano, permettendo loro di colonizzare.

Una volta attaccati alla superficie di plastica, i batteri creano un biofilm, una sorta di “scudo” che li protegge dagli antimicrobici e li mantiene saldamente adesi.

“I biofilm sulle microplastiche, rispetto ad altre superfici come il vetro, sono molto più resistenti e spessi - sottolinea Neila Gross, una delle autrici dello studio - La nostra ricerca dimostra che la presenza di plastica sta portando allo sviluppo di organismi resistenti”.

Fonte: Applied and Environmental Microbiology 2025